Business news: Perù, rapporto Sace, export italiano in calo del 5,8 per cento nel 2020

- L'export italiano in Perù vedrà un calo dell'8,5 per cento nel 2020. È quanto si legge nel rapporto sull'export 2020 diffuso da Sace. Il Perù, si legge, è il Paese che affronta la pandemia con i migliori fondamentali ed è quindi in grado di promuovere ampie politiche anticicliche che aiuteranno l’economia ad affrontare i venti contrari nel 2020 e a riprendersi rapidamente nel 2021, a condizione che il contesto esterno sia sufficientemente di supporto. Le esportazioni italiane in Perù nel corso degli ultimi anni sono state caratterizzate da ampia volatilità a causa di alcune grandi commesse nel settore dei trasporti, in grado di determinare in maniera decisiva il risultato finale su un export di poco superiore al mezzo miliardo di euro. (Res)