Giappone: Partito liberaldemocratico pronto ad eleggere il suo nuovo presidente

- Il Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp) eleggerà suo presidente il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo, Suga Yoshihide, in sostituzione del primo ministro dimissionario, Shinzo Abe. L’elezione di Suga avverrà oggi, 14 settembre, nel corso di un incontro dei parlamentari del partito di entrambe le camere della Dieta. Secondo la stampa giapponese, Suga avrà agevolmente la meglio sugli altri due candidati alla presidenza dell’Ldp: l’ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba e l’ex ministro degli Esteri Fumio Kishida. Dall’annuncio delle dimissioni di Abe per ragioni di salute, il mese scorso, la maggior parte delle correnti e delle fazioni interne all’Ldp ha preso posizione a sostegno della candidatura di Suga. L’elezione del braccio destro di Abe alla presidenza del Partito gli spianerà quasi certamente la strada per l’elezione a primo ministro, dal momento che i Liberaldemocratici controllano la Camera dei rappresentanti – la camera bassa del parlamento giapponese – e detengono la maggioranza anche presso la Camera Alta, grazie all’apporto degli alleati del Partito Komeito. (segue) (Git)