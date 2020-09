Giappone: Partito liberaldemocratico pronto ad eleggere il suo nuovo presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo presidente del Partito liberaldemocratico sarà chiamato a sostituire alla guida del governo Shinzo Abe, il più longevo dei premier giapponesi, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso agosto per motivi di salute a poco più di un anno dalle elezioni generali in programma nell’ottobre del 2021. Suga ha annunciato la propria candidatura lo scorso 2 settembre ed è considerato il grande favorito: ha infatti il sostegno di almeno cinque delle sette correnti del partito. Gli altri candidati sono l’ex ministro degli Esteri Fumio Kishida, che dispone di una corrente di 47 membri, e l’ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba, che invece è a capo di una corrente di 19 delegati. Quest’ultimo è considerato il personaggio politico più popolare dalla base, che tuttavia è stata esclusa dal voto in ragione della pandemia di coronavirus. (segue) (Git)