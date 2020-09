Giappone: Partito liberaldemocratico pronto ad eleggere il suo nuovo presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un recente sondaggio dell’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, tuttavia, Suga sarebbe in testa alle preferenze degli elettori con il 50,2 per cento del gradimento contro il 30,9 per cento di Ishiba. Il terzo candidato, Fumio Kishida, responsabile politico del partito ed ex ministro degli Esteri, è nettamente distanziato, con l’otto per cento. All’indagine telefonica, hanno partecipato oltre mille persone. Quella precedente, del 29-30 agosto, vedeva Ishiba in vantaggio col 34,3 per cento, seguito da Suga col 14,3 per cento. Erano stati citati anche altri politici – il ministro della Difesa Taro Kono con il 13,6 per cento e il ministro dell’Ambiente Shinjiro Koizumi con il 10,1 per cento – che non si sono poi candidati. Kishida era stato preferito dal 7,5 per cento degli intervistati. (segue) (Git)