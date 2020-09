Giappone: Partito liberaldemocratico pronto ad eleggere il suo nuovo presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo sondaggio ha rilevato le opinioni dei partecipanti anche sulle questioni in agenda, oltre che sulla leadership. Per il 44 per cento la priorità è l’epidemia di coronavirus, seguita dall’economia e dall’occupazione (34,9 per cento). Il 57,9 per cento si è espresso contro la riforma della Costituzione mentre il 36 per cento a favore. Il 58,9 per cento vorrebbe un cambiamento delle politiche economiche incentrate sull’allentamento monetario, lo stimolo fiscale e le riforme strutturali noto come “Abenomics”, mentre per il 33,3 per cento dovrebbero essere portate avanti. Il 48,1 per cento ha disapprovato l’esclusione della base dal voto per la presidenza dell’Ldp, mentre il 44,2 per cento l’ha approvata. Al nuovo leader si chiede soprattutto capacità di guida (25,3 per cento), quindi ideali politici (22,9) e onestà (21,2). (segue) (Git)