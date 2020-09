Giappone: Partito liberaldemocratico pronto ad eleggere il suo nuovo presidente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane Suga ha illustrato la propria posizione in merito ad una serie di cruciali questioni di natura economica e internazionale: il segretario ha ribadito che l’alleanza con gli Stati Uniti è alla base della politica estera del Giappone. “Con l’alleanza con gli Usa come fondamento, è importante per il Giappone andare d’accordo con gli altri Paesi asiatici”, ha affermato Suga nel corso di un dibattito al Club della stampa nazionale giapponese di Tokyo, lo scorso fine settimana. L’attuale braccio destro di Abe ha assicurato inoltre che, nel caso in cui gli venisse affidato l’esecutivo, cercherebbe di stringere relazioni “strategiche” con Cina e Corea del Sud attraverso il dialogo, superando le attuali “difficoltà” nei rapporti con entrambi i Paesi. “La continuità è quel che è più importante nella diplomazia”, ha inoltre sottolineato Suga rispondendo a una domanda circa la sua intenzione di perseguire le stesse linee di politica estera di Abe. Suga ha anche ricordato di aver assistito a molte delle conversazioni telefoniche del premier dimissionario con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Sono stato coinvolto in tutte le decisioni assunte del Paese”. Ha poi promesso di dare continuità alla politica monetaria estremamente flessibile dell’attuale premier, passata alla storia con il nome di “Abenomics”, pur ammettendo la necessità di fare di più per proteggere posti di lavoro e imprese durante l’attuale crisi. (Git)