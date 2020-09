Usa: Trump firma nuovo ordine esecutivo per abbassare i prezzi dei farmaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ieri, 13 settembre, un nuovo ordine esecutivo teso ad abbassare i prezzi dei farmaci su prescrizione, adeguandoli a quelli praticati dalle case farmaceutiche in altre Economie avanzate. Trump in persona ha annunciato la firma del provvedimento sul proprio profilo Twitter, affermando che il decreto garantirà ai pazienti Usa “gli stessi prezzi che le grandi case farmaceutiche concedono ad altri Paesi”: “L’era nella quale il Big Pharma cavalcava le spese dei pazienti americani è finita, e i prezzi caleranno rapidamente!”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca, secondo cui l’intervento esecutivo eliminerà i rincari praticati da intermediari pubblici e privati. Nel concreto, l’ordine esecutivo dà istruzione al segretario della Salute di avviare “con effetto immediato” il collaudo di un nuovo sistema di pagamento dei farmaci su prescrizione per il programma Medicare, che limiti i pagamenti a cifre “non superiori a quelle della nazione più favorita”: una formula che indica il prezzo minimo pagato per un determinato farmaco negli altri Paesi sviluppati. Nelle scorse settimane il provvedimento anticipato da Trump ha suscitato fibrillazioni all’interno del Partito repubblicano: alcuni conservatori osteggiano infatti l’iniziativa del presidente, che sostengono essere una forma di “controllo dei prezzi” più affine all’approccio dei Democratici alla riforma della sanità. (Git)