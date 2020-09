Giappone: al via domani il processo all’ex dirigente di Nissan Kelly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo a carico dell’ex dirigente di Nissan Motor Co. Greg Kelly, nell’ambito dello scandalo per malversazione che vede protagonista anche l’ex presidente dell’azienda Carlos Ghosn, prenderà il via a Tokyo domani, 15 settembre. Intervistato dall’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, il 63enne Kelly ha detto di “non essere deluso” da Ghosn, che si è sottratto alle autorità giapponesi lo scorso anno, con una rocambolesca fuga in aereo sino al Libano. Kelly ha però ammesso che avrebbe gradito la presenza dello stesso Ghosn al suo processo nella veste di testimone. “Non ho violato alcuna legge in Giappone”, ha dichiarato Kelly. “A mio modo di vedere, questa è una questione che doveva essere risolta internamente da Nissan. Nulla è mai stato promesso a Carlos Ghosn, nulla è stato versato a suo favore”, ha dichiarato l’ex dirigente. “Sono fiducioso di poter provare la mia innocenza”. Kelly, che è stato direttore rappresentativo di Nissan a partire dal 2012, è accusato di aver aiutato Ghosn a falsare i bilanci dell’azienda per occultare versamenti diretti all’ex presidente dell’azienda, che gli inquirenti stimano in circa 9 miliardi di yen (84,8 milioni di dollari) nell’arco di otto anni, sino a marzo 2018. Nissan siede al banco degli imputati come azienda con le medesime accuse. Kelly è stato scarcerato su cauzione dopo il suo arresto a Tokyo, a novembre 2018. (segue) (Git)