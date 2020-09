Imprese: Oracle in testa per l’acquisto di TikTok dopo la rinuncia di Microsoft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Microsoft ha ritirato la propria offerta al gruppo cinese ByteDance per l’acquisto del social media TikTok, rinunciando all’affare e lasciando campo libero alla rivale Oracle, che ora appare in testa per l’acquisizione di TikTok negli Stati Uniti, di cui Washington ha ordinato la vendita adducendo ragioni di sicurezza nazionale. Microsoft ha annunciato di aver ritirato la propria offerta di acquisto ieri, 13 settembre: “ByteDance ci ha informati oggi che non intende vendere le operazioni di TikTok negli Usa a Microsoft”, recita una nota pubblicata dal colosso della Silicon Valley sul proprio blog. “Siamo fiduciosi che la nostra proposta sarebbe stata positiva per gli utenti di TikTok, e avrebbe tutelato al contempo gli interessi di sicurezza nazionale”, prosegue la nota. L’acquirente di TikTok potrebbe essere annunciato a breve: la scorsa settimana, infatti, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rifiutato di prorogare la scadenza per la vendita oltre il 15 settembre. (segue) (Nys)