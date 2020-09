Usa: intelligence, Iran complotta per uccidere l’ambasciatore in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto dell’intelligence statunitense accusa il governo dell’Iran di voler assassinare l’ambasciatore Usa nel Sudafrica. Lo afferma una fonte governativa citata dal quotidiano “Politico”. Secondo le indiscrezioni, nelle intenzioni del governo iraniano il complotto costituirebbe una risposta all’uccisione del generale Qassem Soleimani, ordinata all’inizio di quest’anno dal presidente Usa Donald Trump. Secondo “Politico”, l’intelligence Usa era a conoscenza da mesi di una “minaccia generica” a danno dell’ambasciatrice Usa nel Sudafrica, Lana Marks, ma la natura di tale minaccia sarebbe stata circoscritta all’Iran nelle scorse settimane. L’ambasciata iraniana a Pretoria sarebbe coinvolta direttamente nel complotto, ma al momento un attacco ai danni di Marks rimarrebbe una tra diverse opzioni allo studio dell’Iran, come rappresaglia per la morte di Soleimani. Una direttiva nota come “Duty to Warn” (“Obbligo di informare”) prevede che l’intelligence Usa informi il governo federale di minacce alla vita di funzionari e personale diplomatico. Nel caso di funzionari del governo federale, le minacce credibili vengono illustrate durante i briefing e la pianificazione di sicurezza. L’ambasciatrice Usa a Pretoria sarebbe a conoscenza già da tempo della minaccia a suo danno, che potrebbe essere motivata dalla sua amicizia personale con il presidente Trump. L’indiscrezione rischia di infiammare le tensioni tra Washington e Tehran proprio a ridosso delle elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti il prossimo novembre. (Nys)