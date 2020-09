Giappone: Partito liberaldemocratico pronto ad eleggere il suo nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp) eleggerà suo presidente il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo, Suga Yoshihide, in sostituzione del primo ministro dimissionario, Shinzo Abe. L’elezione di Suga avverrà oggi, 14 settembre, nel corso di un incontro dei parlamentari del partito di entrambe le camere della Dieta. Secondo la stampa giapponese, Suga avrà agevolmente la meglio sugli altri due candidati alla presidenza dell’Ldp: l’ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba e l’ex ministro degli Esteri Fumio Kishida. Dall’annuncio delle dimissioni di Abe per ragioni di salute, il mese scorso, la maggior parte delle correnti e delle fazioni interne all’Ldp ha preso posizione a sostegno della candidatura di Suga. L’elezione del braccio destro di Abe alla presidenza del Partito gli spianerà quasi certamente la strada per l’elezione a primo ministro, dal momento che i Liberaldemocratici controllano la Camera dei rappresentanti – la camera bassa del parlamento giapponese – e detengono la maggioranza anche presso la Camera Alta, grazie all’apporto degli alleati del Partito Komeito.Il prossimo presidente del Partito liberaldemocratico sarà chiamato a sostituire alla guida del governo Shinzo Abe, il più longevo dei premier giapponesi, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso agosto per motivi di salute a poco più di un anno dalle elezioni generali in programma nell’ottobre del 2021. Suga ha annunciato la propria candidatura lo scorso 2 settembre ed è considerato il grande favorito: ha infatti il sostegno di almeno cinque delle sette correnti del partito. Gli altri candidati sono l’ex ministro degli Esteri Fumio Kishida, che dispone di una corrente di 47 membri, e l’ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba, che invece è a capo di una corrente di 19 delegati. Quest’ultimo è considerato il personaggio politico più popolare dalla base, che tuttavia è stata esclusa dal voto in ragione della pandemia di coronavirus.Secondo un recente sondaggio dell’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, tuttavia, Suga sarebbe in testa alle preferenze degli elettori con il 50,2 per cento del gradimento contro il 30,9 per cento di Ishiba. Il terzo candidato, Fumio Kishida, responsabile politico del partito ed ex ministro degli Esteri, è nettamente distanziato, con l’otto per cento. All’indagine telefonica, hanno partecipato oltre mille persone. Quella precedente, del 29-30 agosto, vedeva Ishiba in vantaggio col 34,3 per cento, seguito da Suga col 14,3 per cento. Erano stati citati anche altri politici – il ministro della Difesa Taro Kono con il 13,6 per cento e il ministro dell’Ambiente Shinjiro Koizumi con il 10,1 per cento – che non si sono poi candidati. Kishida era stato preferito dal 7,5 per cento degli intervistati.Il nuovo sondaggio ha rilevato le opinioni dei partecipanti anche sulle questioni in agenda, oltre che sulla leadership. Per il 44 per cento la priorità è l’epidemia di coronavirus, seguita dall’economia e dall’occupazione (34,9 per cento). Il 57,9 per cento si è espresso contro la riforma della Costituzione mentre il 36 per cento a favore. Il 58,9 per cento vorrebbe un cambiamento delle politiche economiche incentrate sull’allentamento monetario, lo stimolo fiscale e le riforme strutturali noto come “Abenomics”, mentre per il 33,3 per cento dovrebbero essere portate avanti. Il 48,1 per cento ha disapprovato l’esclusione della base dal voto per la presidenza dell’Ldp, mentre il 44,2 per cento l’ha approvata. Al nuovo leader si chiede soprattutto capacità di guida (25,3 per cento), quindi ideali politici (22,9) e onestà (21,2).Nelle ultime settimane Suga ha illustrato la propria posizione in merito ad una serie di cruciali questioni di natura economica e internazionale: il segretario ha ribadito che l’alleanza con gli Stati Uniti è alla base della politica estera del Giappone. “Con l’alleanza con gli Usa come fondamento, è importante per il Giappone andare d’accordo con gli altri Paesi asiatici”, ha affermato Suga nel corso di un dibattito al Club della stampa nazionale giapponese di Tokyo, lo scorso fine settimana. L’attuale braccio destro di Abe ha assicurato inoltre che, nel caso in cui gli venisse affidato l’esecutivo, cercherebbe di stringere relazioni “strategiche” con Cina e Corea del Sud attraverso il dialogo, superando le attuali “difficoltà” nei rapporti con entrambi i Paesi. “La continuità è quel che è più importante nella diplomazia”, ha inoltre sottolineato Suga rispondendo a una domanda circa la sua intenzione di perseguire le stesse linee di politica estera di Abe. Suga ha anche ricordato di aver assistito a molte delle conversazioni telefoniche del premier dimissionario con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Sono stato coinvolto in tutte le decisioni assunte del Paese”. Ha poi promesso di dare continuità alla politica monetaria estremamente flessibile dell’attuale premier, passata alla storia con il nome di “Abenomics”, pur ammettendo la necessità di fare di più per proteggere posti di lavoro e imprese durante l’attuale crisi. (Git)