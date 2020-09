Business news: Messico, legge Bilancio 2021, produzione petrolio a 1,857 milioni di barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine del 2021, la produzione di petrolio in Messico dovrebbe raggiungere la quota di un milione e 857 mila barili al giorno. È quanto si legge nel "Pacchetto economico 2021", l'insieme di provvedimenti economici con cui il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador intende programmare la spesa pubblica per l'anno prossimo. Si tratta di un livello superiore alle medie, pur in ripresa, degli ultimi mesi. A luglio si è raggiunta la produzione media di 1 milione e seicentomila barili, di cui 1,54 milioni lavorati dalla compagnia energetica nazionale, Pemex. Ad aprile il paese aveva parzialmente aderito all'accordo che i paesi "Opec+" hanno stretto per rialzare i prezzi del petrolio, acconsentendo a un taglio di centomila barili al giorno per i soli mesi di maggio e giugno. La stima per il 2021, muove da "il nuovo contesto di domanda e dei prezzi, così, come la rinnovata enfasi nell'efficacia della produzione e rifornimento di combustibili da parte di Pemex. Il governo ipotizza una chiusura del 2021 con il prezzo della miscela messicana per l'export a 42,1 dollari al barile, "in linea con la sua evoluzione recente, con il valore dei future e con le stime degli analisti per il greggio Wti e Brent". Per la fine del 2020, l'esecutivo ipotizza un prezzo medio del barile a 49 dollari. (Res)