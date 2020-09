Business news: Venezuela, vicepresidente Delcy Rodriguez designata ministro dell'Economia e Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, è stata nominata mercoledì ministro dell'Economia e Finanze, in sostituzione del dimissionario Simon Zerpa. Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale, che non specifica se Rodriguez mantiene l'incarico di vicepresidente, parla di un incarico temporaneo, che potrebbe preludere a un ulteriore riassetto una volta svolte le elezioni parlamentari del 6 dicembre. Rodriguez, sorella dell'ex ministro della Comunicazione e oggi candidato alle legislative, è figura di primo piano del governo del presidente Nicolas Maduro: in passato ha ricoperto i ruoli di ministro degli Esteri e di presidente dell'Assemblea nazionale costituente (Anc). Augurando a Rodriguez "tutto il successo", Zerpa ha fatto sapere che dopo tre anni alla guida del ministero dell'Economia passerà a dirigere il Banco Binacional. La situazione economica in Venezuela, paese da tempo in recessione, è ora aggravata dagli effetti della diffusione del nuovo coronavirus e, secondo Caracas e alcune agenzie onusiane, anche dal persistere delle sanzioni internazionali promosse in primo luogo dagli Usa. (Res)