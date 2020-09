Business news: Venezuela, Assemblea nazionale, ad agosto inflazione su anno cresce del 1.079 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto, l'indice dei prezzi al consumo in Venezuela è cresciuto del 25,04 per cento su mese e del 1.079,67 per cento su anno. È quanto riferisce la commissione Finanze e sviluppo economico dell'Assemblea nazionale (An), nel rapporto mensile diffuso mercoledì. Numeri che, nonostante un raffreddamento dei prezzi nell'ottavo mese dell'anno, confermerebbero la dinamica iper-inflattiva da tempo in atto nel paese caraibico. L'indice è stato spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi nel comparto abbigliamento e calzature (+43 per cento su mese). Le cifre fornite dal Parlamento indicano che ad agosto, per l'acquisto del paniere alimentare familiare, servivano 67 milioni di bolivares, l'equivalente di 231 dollari, contro i 213 dollari di luglio. Il reddito minimo nazionale, compreso al "bonus alimentare", è pari a 800 mila bolivar al mese, l'equivalente di circa 2,2 dollari al mese, stando al più recente indice di cambio divulgato dalla Banca centrale del Venezuela (Bcv). (Res)