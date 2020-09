Business news: Brasile, rapporto Sace, esportazioni italiane in calo del 7,8 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'export italiano in Brasile vedrà un netto calo del 7,8 per cento nel 2020. È quanto si legge nel rapporto sull'export 2020 diffuso da Sace. Nel 2019, si legge, il Brasile è tornato al primo posto tra i mercati italiani nell’area, vicino ai 4 miliardi di euro (+2,4 per cento rispetto al 2018) grazie a una crescita contenuta ma generalizzata della domanda di beni strumentali, in linea con la ripresa del ciclo degli investimenti nel Paese. Nel 2020 il gigante sudamericano sembrava avviato a un consolidamento della crescita ma la pandemia Covid-19, che ha visto il Brasile tra i paesi più impattati a livello globale dal punto di vista sanitario, ha completamente sconvolto il quadro e l’export italiano è previsto in netto calo (-7,8 per cento): si tratta di una forte contrazione, in parte limitata dalla bassa apertura del paese agli scambi commerciali con l’estero, in questa fase congiunturale quindi meno suscettibile alle ripercussioni provocate dalla caduta del commercio internazionale. (Res)