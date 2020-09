Business news: Argentina, rapporto Sace, export italiano in calo del 12,2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite italiane in Argentina nel 2020 si contrarranno di un ulteriore 12,2 per cento, dopo il -15,2 per cento del 2018 e -22,7 per cento del 2019. È quanto si legge nel rapporto sull'export 2020 diffuso da Sace. La terza economia latinoamericana, di nuovo guidata dal fronte peronista da ottobre 2019, si trova all’interno di una spirale di crisi da cui è molto complesso uscire, anche perché, diversamente dalla crisi del 2001, il contesto esterno non offre sostegno e la diffusione della pandemia globale peggiora un quadro già fortemente compromesso. Il Paese, si legge nel rapporto, dovrà trovare al suo interno le forze per risollevarsi nuovamente e tornare a crescere ma un supporto importante, non solo finanziario, potrà essere fornito dal Fmi e da altre istituzioni internazionali. Per l'export italiano nel 2021, prosegue il report, è prevista una risalita del 9,6 per cento, principalmente dovuta all’effetto base per tutti i principali raggruppamenti di beni dopo il pesante calo degli ultimi anni e che tuttavia sarà largamente insufficiente per recuperare appieno il terreno perduto. (Res)