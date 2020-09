Business news: Brasile, governo azzera imposta sulle importazioni di riso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio estero (Camex) del ministero dell'Economia del Brasile ha deciso di azzerare l'imposta sulle importazioni di riso e riso lavorato. L'esenzione tariffaria sarà valida fino al 31 dicembre di quest'anno. Lo scopo dell'esenzione tariffaria temporanea è quello di contenere il significativo aumento del prezzo del riso negli ultimi mesi. Secondo Università di San Paolo il prezzo del riso è cresciuto del 107 per cento negli ultimi 12 mesi, raggiungendo un valore di circa 100 real (16 euro) per un sacco di 50 chili. Le ragioni dell'aumento sono motivate dal combinato disposto dell'apprezzamento del dollaro nei confronti del real brasiliano, l'aumento delle esportazioni brasiliane verso l'estero e il calo del raccolto interno. In alcuni supermercati una confezione da 5 chili di riso viene venduta fino a 40 real. Secondo il ministero, la riduzione temporanea è limitata alla quota di 400 mila tonnellate. Fino ad oggi la tariffa esterna comune (Tec) applicata al riso era del 10 per cento sul riso e del 12 per cento sul riso lavorato. La decisione è stata presa durante una riunione del Comitato esecutivo di gestione di Camex, su richiesta del ministero dell'Agricoltura. (Res)