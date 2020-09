Business news: Cile, recuperati 300 mila posti di lavoro ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La progressiva riapertura delle attività produttive in Cile ha prodotto un forte miglioramento dei dati sull'occupazione nel mese di agosto, con oltre 300 mila posti di lavoro recuperati. E' quanto emerge da un'inchiesta condotta dal Centro studi e sondaggi longitudinali (Cssl), secondo cui il tasso di occupazione si attesta al 44,3 per cento con un miglioramento di due punti percentuali rispetto al livello più basso raggiunto nel mese di luglio, con un 42,3 per cento. Il dato corrisponderebbe in termini nominali alla creazione di circa 312 mila posti di lavoro nel mese di agosto. Nel raffronto su base annua emerge tuttavia che il ritorno ad un livello di occupazione pre-pandemia è ancora lontano. Il dato di agosto rappresenta infatti un calo del 14 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 che in termini nominali equivale a circa 2,1 milioni di posti di lavoro. Secondo il direttore del Cssl, David Bravo, "il fatto che si sia invertita la tendenza rappresenta di per sé un segnale positivo ed un punto di svolta" in quanto è un dato coerente con la parallela ripresa dell'attività economica. (Res)