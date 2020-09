Business news: Brasile, traffico passeggeri Azul aumenta del 26,4 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico passeggeri della compagnia aerea brasiliana Azul è aumentato del 26,4 per cento ad agosto, rispetto a luglio mostrando una lenta ripresa dopo che nei mesi di marzo e aprile, a causa della pandemia di coronavirus, la società era stata costretta a tagliare oltre il 90 per cento dei propri voli. Rispetto allo stesso periodo del 2019, tuttavia, si registra un calo del 68,7 per cento. Su base annua il calo è del 65,6 per cento. Il tasso di occupazione medio registrato sui voli Azul di agosto è stato del 75,5 per cento, in calo di 4,1 punti percentuali rispetto a luglio. Nell'agosto 2019, il tasso di occupazione era stato dell'83 per cento. Il traffico passeggeri sui voli nazionali è cresciuto ad agosto del 29,8 per cento rispetto a luglio, mentre il tasso di occupazione è sceso dal 79,4 al 75,7 per cento. Sui voli internazionali ad agosto il traffico è diminuito del 4,3 per cento rispetto a luglio, mentre il tasso di occupazione è diminuito di 8,3 punti percentuali, attestandosi al 72,7 per cento. (Res)