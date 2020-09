Business news: Brasile, Raphael Moura nuovo direttore ad interim dell'Agenzia nazionale del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale del petrolio del Brasile (Anp) ha nominato l'ingegnere Raphael Moura come nuovo direttore generale ad interim. Moura, che in Anp attualmente ricopre il ruolo di sovrintendente per la sicurezza operativa e l'ambiente, assumerà l'incarico a partire dal 14 settembre subentrando a José Gutman, che occupa l'incarico dal 28 marzo. Il nuovo direttore generale lavora presso l'Anp dal 2005 e da allora ha ricoperto diverse funzioni strategiche, come responsabile del coordinamento della sicurezza operativa, sovrintendente delle infrastrutture e movimentazione, assistente della direzione, e soprintendente all'esplorazione. Moura vanta un dottorato in Ingegneria presso l'Università di Liverpool e un master in gestione del rischio presso l'Università di Cranfield, entrambe in Inghilterra. Ha inoltre conseguito un Mba in gestione aziendale presso la Fondizione Getulio Vargas. Moura guiderà l'Agenzia fino a che il Senato non approverà la nomina del contrammiraglio Rodolfo Henrique de Saboia come direttore generale titolare. (Res)