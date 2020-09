Business news: Brasile, richieste indennità disoccupazione diminuite del 18 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste di indennità di disoccupazione in Brasile sono state 463.835 ad agosto, in calo del 18,7 per cento rispetto a luglio e del 18,2 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia. Complessivamente nei primi otto mesi dell'anno le richieste sono state 4.985.057, in aumento del 7,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo scorso 28 agosto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) aveva reso noto che il tasso di disoccupazione in Brasile è cresciuto nel secondo trimestre del 2020, attestandosi al 13,3 per cento, in aumento dell'1,3 per cento rispetto al secondo semestre del 2019. (Res)