Business news: Messico, legge bilancio 2021, atteso calo dello 0,3 per cento annuo della spesa pubblica

- Nel 2021 la spesa pubblica del Messico sarà tagliata dello 0,3 per cento in termini reali, l'1,3 punti percentuali di prodotto interno lordo (Pil) in meno. È quanto si legge nel "Pacchetto economico 2021", l'insieme di provvedimenti economici con cui il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador intende programmare la spesa pubblica per l'anno prossimo. Si tratta della prima riduzione operata dal 2017, quando le spese furono tagliate del 3,9 per cento. Il totale delle spese in tutto il prossimo anno, l'equivalente di circa 255 miliardi di dollari, dovrebbe attestarsi al 25,2 per cento del pil. Il 72 per cento delle spese è programmabile, sarà cioè spalmato tra spese correnti e di capitale, con una prevalenza delle spese per stipendi e pensioni pubbliche sugli investimenti. Il restante 28 per cento andrà invece a finanziare il costo del debito e le partecipazioni. (Res)