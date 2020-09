Business news: Venezuela, attese entro fine mese tre petroliere partite dall'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela è in attesa dello sbarco di tre petroliere iraniane, con un carico di 131 milioni di litri di carburanti. Lo riporta @TankerTrackers, profilo Twitter specializzato nel monitoraggio delle rotte navali, segnalando che le imbarcazioni - Forest, Faxxon e Fortune - potrebbero arrivare a destinazione a fine settembre. Con gli arrivi dall'Iran, alleato strategico del Venezuela, Caracas cerca di fronteggiare una carenza di combustibile causa di crescenti disagi nel paese. Si tratta della terza flotta di petroliere che il Venezuela si appresta ad accogliere nel corso degli ultimi mesi. A giugno si era registrato l'arrivo di cinque imbarcazioni, sempre provenienti dall'Iran, mentre una seconda flotta di imbarcazioni greche con bandiera della Liberia, era stata requisita dagli Stati Uniti, in base a un ordine della magistratura legato alle sanzioni emesse dall'amministrazione del presidente Donald Trump. E sarebbe proprio per evitare problemi con le misure restrittive dettate da Washington che le petroliere avrebbero evitato il passaggio per il Canale di Suez, scegliendo la rotta che passa sotto Capo di Buona Speranza, a sud dell'Africa, ben più onerosa in termini di tempo e costi. L'arrivo previsto, attorno al 27 settembre, potrebbe dunque costringere il paese ad rimanere per altri 15 giorni in una condizione di carenza di benzine. Ad oggi almeno dieci stati del paese si trovano con stazioni di servizio chiuse, mentre in più punti si registrano lunghe code che possono dettare attese anche di giorni. Il governo del presidente Nicolas Maduro assegna alla pressione economica internazionale il grosso delle responsabilità della crisi energetica, mentre le opposizioni imputano a Caracas la gestione fallimentare della risorse e del sistema produttivo. (Res)