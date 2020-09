Business news: Cile, rapporto Sace, esportazioni italiane in calo del 14,3 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cile, dal 2019 terza destinazione dell’export italiano nell’area grazie a un aumento del 4,5 per cento che ha portato il totale a quasi 1,1 miliardi di euro, il calo delle esportazioni italiane nel 2020 sarà il più marcato tra le sei maggiori economie, pari al 14,3 per cento. È quanto si legge nel rapporto sull'export 2020 diffuso da Sace. Nell’ultimo quinquennio, si legge, le vendite italiane sono cresciute a ritmi sostenuti (+4,4 per cento annuo): una riduzione della dinamica non è però così sorprendente, considerando anche che già da ottobre 2019 il piccolo Paese andino è stato scosso dalle più forti proteste dal ritorno alla democrazia. Per cercare di uscire dall’impasse, il governo Pinera ha chiamato i cittadini a un plebiscito, inizialmente previsto per il 26 aprile scorso e poi slittato all’autunno, al fine di scrivere una nuova costituzione in favore dei diritti delle fasce più deboli della società cilena. Questa scelta ha determinato uno stand-by nelle decisioni di molti operatori economici ed è destinata a pesare sul clima di fiducia delle imprese, anche dopo l’uscita dalla fase acuta della pandemia. (Res)