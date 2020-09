Business news: Brasile, vendite al dettaglio crescono del 5,2 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è aumentato del 5,2 per cento a luglio 2020, rispetto a giugno e del 5,5 per cento rispetto a luglio dello scorso anno. Lo rende noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) secondo cui si tratta del terzo aumento mensile consecutivo, dopo i pesanti cali registrati a marzo (-2,4 per cento) e aprile (16,6 per cento). Grazie ai tre risultati positivi consecutivi le vendite accumulano un calo di solo l'1,8 per cento nei primi sei mesi dell'anno, mentre il dato aggregato degli ultimi 12 mesi fino a luglio segna già un'inversione di tendenza con un guadagno dello 0,2 per cento. "Questo è il risultato più alto per il mese di luglio nella serie storica, iniziata nel 2000, e il terzo aumento consecutivo nell'anno, con alcune categorie che mostrano risultati superiori a quelli registrati nel periodo pre-pandemico del Covid-19, come mobili, elettrodomestici e ipermercati", ha evidenziato l'Ibge in una nota. La fatturazione è aumentata del 5,7 per cento rispetto a giugno di quest'anno, dell'8,8 per cento rispetto a luglio dello scorso anno, dell'1,4 per cento nel cumulato dell'anno e del 3 per cento negli ultimi 12 mesi fino a luglio. (Res)