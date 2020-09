Business news: Argentina, Fmi conferma avvio colloqui su nuovo programma di assistenza finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il portavoce del Fondo monetario internazionale (Fmi), Gerry Rice, ha reso noto che sono già stati avviati i colloqui formali con il governo dell'Argentina per l'avvio di un nuovo programma di assistenza finanziaria, in sostituzione del programma Stand By (Sba) da 44 miliardi di dollari sottoscritto nel 2018. "Le conversazioni con l'Argentina si svolgono in un clima molto costruttivo", ha dichiarato Rice nella consueta conferenza stampa del giovedì a Washington. "Chiaramente condividiamo l'obiettivo di stabilizzare la situazione economica attraverso un piano di sviluppo che permetta di consolidare la ripresa, rafforzare la resilienza del sistema economico, e aiutare il paese nella lotta contro la pandemia", ha aggiunto il portavoce. In questa fase, ha spiegato ad ogni modo Rice, l'Fmi è impegnato più che altro ad "ascoltare quali sono le priorità delle autorità argentine". "Stiamo raccogliendo informazioni sulla situazione economica attuale e stabilendo le modalità di lavoro congiunto in un clima molto costruttivo", ha quindi aggiunto il funzionario, che ha chiarito che i colloqui si svolgono per il momento ancora via teleconferenza.