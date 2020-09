Business news: Brasile, settore servizi cresce del 2,6 per cento a luglio, ma nel 2020 perde 8,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile è cresciuto del 2,6 per cento a luglio 2020 rispetto al mese precedente. Lo rivela l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) sottolineando che si tratta del secondo mese consecutivo in territorio positivo (a giugno i servizi sono cresciuti del 5 per cento) consolidando l'inversione di tendenza rispetto ai precedenti quatto mesi (febbraio, marzo, aprile, maggio) in cui il settore, a causa della crisi economica generata dalla pandemia di coronavirus e dalle misure di distanziamento sociale adottate per contenere la diffusione del virus, ha perso il 19,8 per cento. (Res)