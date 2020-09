Business news: Messico: legge bilancio 2021, attesa crescita del 4,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il governo del Messico punta a registrare una crescita del 4,6 per cento su anno, lasciando alle spalle il -8 per cento atteso per la fine dell'anno in corso. È quanto si legge nel "Pacchetto economico 2021", l'insieme di provvedimenti economici con cui il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador intende programmare la spesa pubblica per l'anno prossimo. La cifra del rimbalzo atteso per il prossimo anno, segnala il documento presentato dal ministero delle Finanze al parlamento, "potrebbe essere rivista se la disponibilità di un vaccino contro la Covid-19 dovesse permettere una ampia riapertura delle attività a inizio anno". Il "Pacchetto" risente inevitabilmente delle conseguenze della crisi sanitaria in atto. A giugno il governo ha dato il via a un programma di caute riaperture delle attività economiche, dopo la serrata imposta per frenare il contagio del nuovo coronavirus. (Res)