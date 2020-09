Referendum: in centinaia in piazza a Roma per il “no”, “è taglio a democrazia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione per rappresentare le ragioni del “no” al referendum del 20 e 21 settembre per il taglio dei parlamentari. Quasi quattrocento persone sono scese in piazza, a Roma, a largo Santi Apostoli, distanziati e muniti di mascherine, per sostenere il “no” al quesito referendario per il taglio di 345 parlamentari. “Sacrificare la democrazia per un taglio dello 0,007 per cento della spesa pubblica? No grazie”, “La libertà non è una tombola”, “Il taglio dei parlamentari è un taglio alla democrazia”, “Vogliamo riforme No tagli” sono alcuni dei cartelli mostrati oggi nel corso della manifestazione. Presenti, tra gli altri, la leader di +Europa Emma Bonino, la sindacalista Susanna Camusso e Jasmine Cristallo delle Sardine. Jasmine Cristallo. “Siamo qui con un comitato che ha deciso di esporsi per il No perché ci va di testimoniare che nonostante il periodo complesso per le piazze questa è una battaglia importante, di civiltà politica. Non si tratta di un taglio di poltrone ma di seggi, e quello che purtroppo accadrà con il taglio della rappresentanza è che spariranno le minoranze, sparirà tutto quel principio di pluralismo che invece è fondamentale così come stabilito dai padri costituenti”, ha detto Jasmine Cristallo. (segue) (Rer)