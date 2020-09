Referendum: in centinaia in piazza a Roma per il “no”, “è taglio a democrazia” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “So che il Sud pagherà il prezzo più alto per quanto riguarda la rappresentanza”, ha continuato l’esponente delle Sardine. “Si tratta di un quesito referendario estremamente demagogico che non dà nessuna garanzia perché, tra le altre cose, manca la legge elettorale che viene subordinata, pur essendo una legge ordinaria, ad una norma costituzionale, mancano i correttivi che erano stati promessi. E questo è estremamente pericoloso perché rischiamo di precipitare in un sistema maggioritario pericoloso che spazzerà via il concetto di democrazia, e non siamo assolutamente d’accordo a questa possibilità”, ha concluso Jasmine Cristallo. All’evento, organizzato da 6000 sardine, hanno aderito NOstra, Volt Italia, Anpi, Arci, Comitato per il No al taglio del Parlamento, Comitato socialista per il No, NoiNo.eu, Democratici per il No e Figli costituenti. Tra le bandiere che hanno sventolato in piazza anche quelle di +Europa Radicali. (Rer)