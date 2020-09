Business news: Messico, rapporto Sace, previsto calo export italiano del 6,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni per l'export italiano in Messico restano negative anche nel 2020, con un ulteriore calo del 6,4 per cento. È quanto si legge nel rapporto sull'export 2020 diffuso da Sace. In Messico, si legge, l’export italiano nel 2019 è calato del 9,2 per cento, cedendo la prima posizione al Brasile come mercato di sbocco delle vendite italiane in America Latina: si tratta della prima battuta d’arresto da lungo tempo, visto che nel quinquennio precedente era cresciuto, cumulativamente, del 40 per cento, fino a superare 4,3 miliardi di euro. Sul calo delle esportazioni italiane, prosegue il rapporto, ha influito in misura preponderante la dinamica negativa dei beni di investimento (-13 per cento), in particolare di meccanica strumentale e apparecchi elettrici compensati solo in parte da una dinamica meno sfavorevole nei mezzi di trasporto, a causa dell’incertezza nelle politiche economiche del nuovo governo Obrador che ha determinato una stasi nelle decisioni di spesa delle imprese private. A questa si è accompagnata la debolezza degli investimenti pubblici, in parte fisiologica nel primo anno di una nuova legislatura e in parte dovuta alle necessità di consolidamento fiscale a livello centrale. (Res)