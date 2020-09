Business news: Colombia, rapporto Sace, export italiano in calo dell'8,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'export italiano in Colombia calerà dell’8,9 per cento nel 2020, soprattutto a causa del temporaneo stallo della domanda di beni di investimento provocato dalla crisi. È quanto si legge nel rapporto sull'export 2020 diffuso da Sace.L'economia colombiana è la prima economia per crescita nel 2019 tra le sei maggiori dell’area e una delle due, con il Perù, in cui il nostro export ha registrato un aumento a doppia cifra (+11 per cento). La crescita delle vendite, significativa soprattutto per i beni di consumo e di investimento, è il riflesso della progressiva diversificazione dell’economia colombiana. Politiche macroeconomiche accorte e provvedimenti fiscali a supporto del progresso tecnologico delle imprese hanno infatti rafforzato l’economia andina e la pongono in una buona posizione per affrontare le conseguenze della nuova crisi globale, sebbene non sia da trascurare la dipendenza ancora rilevante dai corsi petroliferi. (Res)