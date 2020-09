Omofobia: Fico, dolore profondo, molta strada da fare verso inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che è successo a Caivano mi addolora profondamente”. Lo scrive su Facebook Roberto Fico, presidente della Camera. “Cosa possiamo fare, come possiamo colmare quei vuoti, frutto di degrado e intolleranza, nella società, nelle famiglie, nelle relazioni interpersonali che si riempiono di odio, pregiudizi, di una violenza fisica e verbale atroce? - si chiede -. Fa male pensare che Maria Paola non fosse libera di amare chi desiderava, che i suoi sentimenti dovessero essere accettati, autorizzati, da altri. La nostra comunità deve fare ancora molta strada. La strada verso una società realmente inclusiva, una società che rispetti il modo in cui ciascuna persona si identifica, una società che non prescriva ruoli e non giudichi scelte, una società che cambi radicalmente le lenti con cui guardare alle questioni afferenti l'identità di genere e le relazioni, una società che espella da se stessa questo modello intriso di una mascolinità tossica e violenta". (segue) (Rin)