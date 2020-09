Energia: Libia, il blocco petrolifero ha causato perdite per 9,8 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura dei pozzi di petrolio in Libia, prosegue la nota dell’ambasciata Usa, consentirà “il completo ritiro del personale militare straniero” nonché un “accordo per la riforma delle Guardie petrolifere” per evitare che le risorse energetiche finiscano “preda di alcuni gruppi armati”. Nonostante alcune recenti aperture da parte del generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), la maggior parte dei pozzi e dei terminal di esportazione di petrolio e gas rimane chiusa, con gravi conseguenze finanziarie e ripercussioni sul settore della generazione di elettricità (con frequenti blackout che coinvolgono soprattutto la Tripolitania, ma ultimamente anche la Cirenaica). La produzione petrolifera in Libia, paese membro dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e prima nazione in Africa per riserve stimate, è crollata da 1,2 milioni di barili al giorno di inizio 2020 agli attuali 100 mila barili circa, in conseguenza del blocco attuato da Haftar il 17 gennaio (alla vigilia della Conferenza di Berlino sulla crisi libica) per mezzo delle tribù a lui fedeli in nome di una più equa distribuzione dei proventi degli idrocarburi. (Lit)