Brexit: capo negoziatore britannico, Ue dia maggiori garanzie su importazioni prodotti alimentari

- I capi negoziatori per la Brexit di Regno Unito e Unione europea, David Frost e Michel Barnier, hanno avuto uno scambio di opinioni tramite Twitter sul protocollo relativo all'Irlanda del Nord e sulle conseguenze di un mancato accordo. "Il protocollo sull'Irlanda e sull'Irlanda del Nord non è una minaccia all'integrità del Regno Unito", ha assicurato Barnier. "Abbiamo concordato questo protocollo con il premier britannico Boris Johnson e il suo governo per proteggere la pace e la stabilità dell'isola di Irlanda", ha aggiunto Barnier secondo cui l'Ue è stata molto chiara. "L'Ue non sta rifiutando di inserire il Regno Unito nella lista dei paesi terzi per i quali ammette le importazioni di prodotti alimentari. Per inserire un paese abbiamo bisogno di conoscere in pieno quali sono le regole del paese, incluse quelle per le importazioni", ha spiegato il capo negoziatore dell'Ue. Rispondendo alle osservazioni della controparte, il capo negoziatore britannico ha evidenziato che "la posizione dell'Ue è che l'inserimento nella lista dei paesi terzi è necessario solo per la Gran Bretagna e non per l'Irlanda del Nord". "Per cui se la Gran Bretagna non verrà inserita nella lista, automaticamente sarà illegale per l'Irlanda del Nord importare prodotti alimentari dalla Gran Bretagna", ha dichiarato Frost. (segue) (Rel)