Sardegna: operazione Guardia di Finanza, sequestrata piantagione illegale di marjiuana a Silius

- Una coltivazione illegale di piante di marjiuana è stata scoperta dai finanzieri della II Compagnia di Cagliari coadiuvati da unità cinofile, nel territorio di Silius, in località S'Incorratoxiu. I Baschi Verdi hanno sequestrato complessivamente 78 piante di marijuana per un totale di 1.936 infiorescenze per un peso complessivo pari a 39 chilogrammi: lo stupefacente, se immesso nel mercato illegale avrebbe fruttato allo spaccio 190.000 euro. La piantagione, ubicata in una zona impervia, è stata individuata anche grazie all'elicottero Volpe 407 del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari. Il terreno non è risultato essere riconducibile alla proprietà di soggetti privati; l'intera piantagione, previa campionatura, è stata immediatamente distrutta presso l'inceneritore del Casic di Cagliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (Rsc)