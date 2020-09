Mediterraneo orientale: la Turchia continuerà le esplorazioni dopo il rientro della nave Oruc Reis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è determinata a continuare le esplorazioni di idrocarburi nel Mediterraneo orientale, nonostante le tensioni con la Grecia e l'Unione europea. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, all'agenzia di stampa turca “Anadolu”. L'emittente turca “Trt” ha riferito stamane che la nave per le ricerche sismiche Oruc Reis, scortata da navi militari turche, ha fatto rientro nelle acque territoriali della Turchia e, in effetti, al momento si trova in rada al largo della città costiera di Antalya. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha accolto il rientro della nave turca come un “primo passo positivo”, auspicando che "ci sia continuità" nell'allentamento delle tensioni tra Ankara e Atene. “Tutti i movimenti della Oruc Reis vengono condotti come programmato. Non abbiamo abbandonato i nostri diritti legali", ha detto da parte sua Akar. Il ministro ha espresso inoltre preoccupazione per la visita del presidente greco Katerina Sakellaropoulou a Castelrosso (Kastellorizo) per festeggiare il 77esimo anniversario della liberazione dell'isola dell'Egeo orientale, che si trova a breve distanza dalla costa turca. “La Grecia ha armato 18 isole in violazione degli accordi internazionali. Atene sta cercando di acuire le tensioni nella regione, distruggendo così l'opportunità di dialogo", ha detto Akar, invitando la Grecia a "astenersi da misure provocatorie che portano all'escalation". (segue) (Res)