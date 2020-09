Mediterraneo orientale: la Turchia continuerà le esplorazioni dopo il rientro della nave Oruc Reis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni nel Mediterraneo orientale ruotano attorno alle esplorazioni di gas da parte della Turchia nelle acque che Cipro e Grecia rivendicano come loro Zone economiche esclusive. La situazione si è aggravata quest'estate, quando la Turchia ha inviato la nave Oruc Reis, accompagnata da una flotta di navi militari, per perforare quella che la Grecia considera come la sua piattaforma continentale. L'Unione europea, chiamata in causa da Atene, non ha escluso l'adozione di sanzioni contro il governo turco. Ankara finora aveva sempre ignorato gli appelli per lasciare le acque contese. Recentemente, la Francia e l'Italia hanno condotto esercitazioni congiunte con la Grecia e con Cipro, nell’ambito delle manovre navali Eunomia 2020 nell’ambito dell’iniziativa denominata “Cooperazione quadripartita Italia - Francia - Cipro – Grecia”. Va rilevato, tuttavia, come il cacciatorpediniere italiano Luigi Durand de La Penne abbia partecipato anche a una attività addestrativa di “passaggio” con la Marina turca durante il transito verso Cipro. In caso di passaggio ravvicinato tra attività Nato, infatti, è prassi consolidata approfittare dell’occasione per condurre delle attività di addestramento congiunto. (Res)