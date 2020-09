Sardegna: impresa servizi nautici non versa a fisco quasi mezzo milione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha omesso di presentare la dichiarazioni ai delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP per le annualità dal 2014 al 2018, occultando al Fisco ricavi per complessivi 385.809 euro ed IVA pari a 69.690 euro. Per questo un'impresa operante nel Sarrabus, nel settore dei servizi nautici, è finita nei guai per evasione fiscale al termine di una verifica della Guardia di Finanza della Tenenza di Muravera. L'impresa è stata individuata grazie alla verifica da parte delle Fiamme Gialle del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell'Iva, delle imposte dirette e dell'Irap, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi dichiarativi. L'intervento ispettivo operato dalla Guardia di Finanza di Muravera si è basato sull'analisi della documentazione acquisita presso la società e su ulteriori riscontri effettuati presso clienti e fornitori mediante controlli incrociati e l'invio di questionari, nonché attraverso la valorizzazione delle informazioni disponibili nelle banche dati. Gli elementi raccolti e i riscontri effettuati hanno consentito di rilevare che l'impresa in questione è da qualificarsi quale evasore totale. (Rsc)