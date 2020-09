Cina-Usa: ByteDance non venderà ad alcun acquirente gli algoritmi di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese ByteDance ha deciso che non venderà gli algoritmi di TikTok nel quadro della cessione delle attività negli Stati Uniti della popolare piattaforma social. Lo scrive oggi il quotidiano “South China Morning Post”, citando una fonte informata sul dibattito interno ai vertici dell’azienda cinese. “L’auto può essere venduta, ma il motore no”, ha chiarito la fonte: “ByteDance non fornirà i codici sorgente ad alcun acquirente statunitense, ma il team tecnologico di TikTok negli Usa potrà sviluppare un nuovo algoritmo”. Secondo la stessa fonte, ByteDance ha già informato le autorità di Washington e i potenziali acquirenti della decisione. Si tratta di una scelta in grado di condizionare pesantemente le trattative in corso. Il mese scorso, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha concesso a ByteDance tempo fino al 15 settembre per cedere le proprie attività degli Usa, pena il bando della piattaforma social dal Paese. (segue) (Cip)