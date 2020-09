Cina-Usa: ByteDance non venderà ad alcun acquirente gli algoritmi di TikTok (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è ancora chiaro se Trump e le aziende statunitensi interessate all’affare accetteranno la condizione imposta dalla compagnia cinese. Se così non sarà, l’app potrebbe essere oscurata per gli utenti negli Stati Uniti già a partire da martedì prossimo. La decisione dei vertici di ByteDance appare legata alle nuove regole sull’esportazione di tecnologie annunciate due settimane fa dal governo cinese: qualsiasi trasferimento di prodotti di intelligenza artificiale all’estero richiederà infatti una speciale autorizzazione da parte delle autorità di Pechino. ByteDance aveva già fatto sapere nei giorni scorsi che avrebbe rispettato le nuove regole. Con l’esclusione degli algoritmi, i potenziali acquirenti statunitensi – tra i quali spicca Microsoft – potrebbero riconsiderare l’affare e rivedere la propria valutazione dell’app, popolare tra i giovanissimi. (Cip)