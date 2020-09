Balcani: premier greco Mitsotakis in settimana a colloquio con omologhi di Nord Macedonia e Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis incontrerà ad Atene in settimana gli omologhi di Macedonia del Nord e Albania, Zoran Zaev e Edi Rama, attesi nella capitale della Grecia per una conferenza organizzata dalla rivista "The Economist". "La questione dell'accordo di Prespa è chiusa dal momento che il parlamento ha ratificato l'intesa", ha dichiarato Mitsotakis rispondendo ad una domanda sull'accordo tra Grecia e Macedonia del Nord per il cambio del nome di quest'ultimo paese durante una conferenza stampa oggi a Salonicco. (Mas)