- Il segretario del Pd Nicola Zingaretti dice basta “con l'ipocrisia di essere alleati ma in tv fare la parte degli avversari perché questo logora”. Concludendo la festa dell’Unità, a Modena, spiega: “Siamo uniti non per occupare poltrone ma per realizzare un programma di rinascita e giustizia italiana. Non abbiamo molto tempo". (Rin)