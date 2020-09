Usa: consigliere Biden, molto da fare per conquistare il voto degli ispanici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, sa di avere “molto lavoro da fare” per conquistare il voto degli elettori ispanici. Lo ha dichiarato il consigliere di Biden Symone Sanders in un’intervista all’emittente “Abc”. Sanders ha risposto in particolare a una domanda sul sostegno relativamente debole degli ispanici in Nevada e Florida a favore dell’ex vice di Barack Obama. “Sappiamo che abbiamo tanto lavoro da fare. Lo abbiamo detto fin dall’inizio, e Biden è stato molto chiaro così come lo è stata la senatrice (Kamala) Harris: stiamo lavorando duro per conquistare ogni singolo voto in questo Paese”, ha spiegato il consigliere di Biden. Sanders ha ricordato i recenti incontri tenuti da Kamala Harris in Florida, dove la prossima settimana è atteso lo stesso candidato democratico. (segue) (Nys)