Usa: consigliere Biden, molto da fare per conquistare il voto degli ispanici (2)

- La scorsa settimana, un sondaggio pubblicato dal “Miami Herald” e condotto da Bendixen & Amandi tra il primo e il quattro settembre scorsi tra 500 elettori nella contea storicamente democratica di Miami-Dade ha rivelato che Biden fatica a conquistare il voto degli ispanici in Florida, uno degli Stati chiave per l’esito delle elezioni del prossimo 3 novembre. Le rilevazioni indicano un vantaggio importante a favore di Biden, pari a 17 punti percentuali. L’ex vice di Barack Obama avrebbe il sostegno del 55 per cento degli intervistati contro il 38 per cento a favore del presidente in carica, Donald Trump. Tuttavia, ricorda il “Miami Herald”, il capo della Casa Bianca “non ha bisogno di vincere a Miami-Dade”: lo dimostra quanto accaduto nel 2016, quando la contea è andata a Hillary Clinton con un margine di distacco di ben 30 punti percentuali (circa 290 mila voti) ma lo Stato a Trump con un margine dell’1,2 per cento. Il sondaggio mostra Biden in vantaggio tra gli elettori indipendenti (51 contro 33) e tra i bianchi (48 contro 44). (segue) (Nys)