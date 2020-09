Scuola: su social ministero Istruzione diario virtuale rientro in classe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'emergenza, studentesse e studenti hanno sempre trovato sui Social del ministero dell'Istruzione materiali e informazioni per rispondere ai loro dubbi, chiarimenti sui provvedimenti presi dal Governo, informazioni ufficiali. Ma anche una raccolta delle esperienze delle loro scuole, di come hanno reagito all'emergenza, dei progetti di didattica a distanza. Già a giugno, durante l'inedita #Maturità2020, il Ministero ha dato spazio su Instagram al racconto di una studentessa di Codogno. (com)