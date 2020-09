Trasporto aereo: ministro Finanze olandese, Air France-Klm potrebbe non sopravvivere alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Air France-Klm potrebbe non sopravvivere all'attuale crisi se non riuscirà ad abbassare i costi. Lo ha affermato il ministro delle Finanze olandese, Wopke Hoekstra, intervistato dall'emittente televisiva pubblica dei Paesi Bassi. "Supponendo che questa situazione durerà almeno fino alla fine dell'anno, dovranno procedere con dei tagli nei costi ancora più profondi", ha dichiarato Hoekstra. Il salvataggio, almeno nell'immediato, di Air France-Klm è stato garantito da un prestito per un totale di 10,4 miliardi di euro da parte dei governi di Parigi e dell'Aia. In cambio la compagnia aerea ha fatto sapere che avrebbe tagliato 1.500 posti di lavoro, con una riduzione del 20 per cento nel personale. Al momento tuttavia non è ancora stato trovato un accordo su questi tagli con i sindacati. "Klm sarà sempre molto importante per l'economia olandese. Ma la domanda è se questo sarà sufficiente", ha detto il ministro. (Res)