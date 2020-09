Sondaggio di “Fox News”: il vantaggio di Biden su Trump si è ridotto a 5 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sarebbe ridotto a cinque punti il margine di vantaggio del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, sul presidente in carica Donald Trump in vista del voto del prossimo 3 novembre. Lo rivela un nuovo sondaggio pubblicato oggi da “Fox News” e condotto dopo le convention nazionali del Partito repubblicano e di quello democratico. La maggioranza degli intervistati mostra di avere un’opinione positiva di Biden e di fidarsi del candidato Dem più che dell’inquilino della Casa Bianca su temi quali la giustizia razziale (+12 punti) la gestione del coronavirus (+8 punti), le nomine alla Corte suprema (+7), il sistema sanitario (+8), l’immigrazione (+7). C’è tuttavia un tema sul quale Trump viene invece preferito dagli elettori statunitensi: l’economia (+5 punti). Se si votasse oggi, l’ex vice di Barack Obama raccoglierebbe il 51 per cento delle preferenze, contro il 46 per cento di Trump. Ancora, Biden appare in vantaggio tra le donne, gli elettori dei sobborghi, gli anziani, i “millennial”, gli afroamericani e gli ispanici. Trump, dall’altra parte, sembra raccogliere il favore di uomini, bianchi, elettori rurali, veterani, cattolici. Sia il “ticket” democratico che quello repubblicano, riflettono i sondaggisti, sembrano essersi assicurati il sostegno delle rispettive categorie elettorali di riferimento.Ancora, secondo i risultati del sondaggio la stragrande maggioranza di chi ricorrerà al voto per corrispondenza sostiene Biden (71 per cento), mentre la maggioranza di quanti si recheranno a votare di persona ai seggi sono a favore di Trump (58 per cento). Quasi nove elettori su dieci si dicono preoccupati dalla disoccupazione e otto su dieci dal coronavirus, mentre solo sei cittadini su dieci affermano di essere preoccupati da violenza e crimine. La maggioranza (il 68 per cento dei repubblicani e il 30 per cento dei democratici) definisce “rivolte” piuttosto che “proteste” quelle in corso in città come Portland e Kenosha e imputa lo scoppio della violenza a “radicali di sinistra” piuttosto che a “radicali di destra”. Tuttavia, chiamati a scegliere quale candidato potrebbe unire il Paese, gli elettori indicano Biden con un margine di vantaggio di ben 13 punti rispetto a Trump. Oltre sei intervistati su dieci ritiene che il senatore di Scranton, Pennsylvania, abbia l’empatia giusta per essere un presidente, ma solo il 51 per cento riconosce a Biden la “solidità mentale” giusta per l’incarico.Dall’altra parte, il 54 per cento trova che Trump non abbia empatia e il 51 per cento che non abbia la solidità mentale adatta per la Casa Bianca. Ciononostante, il 51 per cento degli intervistati crede che Trump sarà rieletto, percentuale in netto aumento rispetto al 45 per cento di luglio ma comunque inferiore rispetto al 56 per cento dello scorso febbraio. La relativa crescita del presidente uscente nei sondaggi appare sostenuta dall’aumento del tasso di approvazione verso l’attuale amministrazione, che secondo il sondaggio è al 48 per cento, in crescita rispetto al 44 per cento di agosto. Al contrario, il 51 per cento valuta negativamente l’operato di Trump. L’unica materia sulla quale il capo della Casa Bianca è giudicato positivamente è l’economia. Valutazioni negative, invece, su politica estera, sanità, immigrazione, problemi razziali. Il sondaggio è stato condotto tra il 7 e il 10 settembre scorsi su un campione di 1.311 elettori. ( (Nys)