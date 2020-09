Grecia: Mitsotakis, governo valuta servizio militare obbligatorio a 18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia sta valutando di rendere obbligatorio il servizio militare all'età dei 18 anni. Lo ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, parlando ai giornalisti a Salonicco. "E' una questione che sto discutendo e il governo sta valutando, ma non sono pronto ad aggiungere altro", ha affermato. "Stiamo guardando a tutti gli aspetti del servizio. Posso assicurarvi che non ci sarà un aumento oltre i 12 mesi", ha aggiunto. Il premier greco ha risposto in questo modo ad una domanda dopo il suo annuncio di ieri sull'obiettivo di formare 15 mila nuovi soldati nei prossimi cinque anni. (Gra)