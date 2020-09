Coronavirus: calano i contagi, 1458 nuovi casi, sette i decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende che il totale dei dimessi/guariti da Covid-19 è di 213.634 (+443), mentre il totale degli attualmente positivi è di 38.509(+1.006). Al momento sono 2.042 i ricoverati con sintomi. Di questi 187 (+5) si trovano in terapia intensiva mentre in isolamento domiciliare ci sono 36.280 persone. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (265), l’Emilia-Romagna (143), il Lazio (143), il Veneto (143) e la Campania (122).(Rin)